Milan, nuova offerta per un centrale: i dettagli

Continua in queste ore la ricerca di un centrale di difesa da parte del Milan. Secondo quanto riportato da RMC Sport, infatti, i rossoneri avrebbero avanzato un’offerta per il giovane classe 2000 dello Strasburgo Simakan. L’offerta, pari a 12 milioni più bonus fino ad arrivare a 15, sarebbe stata recapitata al club francese, con l’aggiunta di una percentuale sulla futura cessione pari al 20%. Difficile, al momento, pensare che il giocatore possa arrivare in queste ultime ore, data la volontà del club di trattenerlo. Resta aperta, al momento, solo la pista che porta al prestito di Rudiger. Maldini e Massara al lavoro, obiettivo un difensore centrale per la rosa di Pioli.