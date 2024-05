Milan Femminile: finisce 1 a 1 la partita contro il Napoli

Allo 'stadio Giuseppe Piccolo' di Cercola va in scena la sfida fra Napoli e Milan femminile, match valido per la 25^della Serie A Femminile. Le rossonere vogliono assicurarsi il primo posto della classifica per la Poule Salvezza e approcciano la partita nel modo giusto. Le ragazze di Corti mettono subito la propria qualità in campo costringendo il Napoli alla più classica delle tattiche: difesa e ripartenza. Dopo neanche 11' il Milan passa in vantaggio: Cernoia mette al centro un pallone che finisce in rete a causa di una sfortunata deviazione di Gallazzi. Dopo la rete che apre le marcature il match vede i ritmi calare lentamente. Le azzurre soffrono il fitto palleggio rossonero e provano a ripartire con lanci lunghi che, però, non giungono mai a destinazione. L'unica altra vera occasione viene creata dal Milan al 29': una serie di tiri in area di rigore murati dalla difesa del Napoli. Il primo tempo si conclude così sul risultato di 0-1.