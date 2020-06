Milan muoviti, Thiago Silva non ti aspetta!

MILANO – Per il momento la Fiorentina rimane una semplice suggestione, un interessamento, non certo un corteggiamento serrato. Sicuramente l’addio forzato al Psg è un vantaggio per chi vuole prendersi un usato sicurissimo. Ma non bisogna perdere tempo perchè c’è il rischio che Thiago Silva scelga di finire la propria carriera altrove, non nel Milan, come invece vorrebbe…

Italia ma anche Premier League con l’Everton di Carlo Ancelotti, poi l’Arsenal, l’Atletico Madrid e anche il Tottenham. Tutti club pronti a prenderlo, a garantirgli ancora uno stipendio da 4 forse anche 5 milioni di euro. Secondo France Football in questa corsa ci sarebbe inserito anche il Monaco alla ricerca di giocatori di grande esperienza con i quali guidare il progetto giovani varato da qualche stagione. Quello che dovrebbe fare anche il Milan di Gazidis che però ha fissato, salvo eccezioni (Gigio), il proprio momte ingaggi a cifre decisamente inferiori.

L’esperienza anche in questa stagione ha insegnato però che giocatori come Thiago possano ancora servire. Ibra ne è l’esempio. Ma l’ad rossonero non vuole più giocatori di grande esperienza, leader ingombranti in uno spogliatoio di ragazzi giovani che dovranno avere come punto di riferimento solo una persona, Ralf Rangnick e nessun altro.

CLICCA QUI>Intanto, ecco tutte le principali notizie dal mondo Milan in aggiornamento live