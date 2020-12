Milan, mercato: si lavora sulle uscite di Duarte e Musacchio

Notizie Milan: Musacchio e Durate restano in uscita. I rossoneri quantificano il costo dei cartellini

MILANO – Si avvicina la prossima finestra di mercato invernale. Il Milan è al lavoro da mesi, in vista della prossima sessione e non è un mistero che i rossoneri siano alla ricerca di un difensore centrale e forse, anche, di un attaccante. Frederic Massara ha già spiegato come a gennaio sarà in ogni caso difficile poter fare nuovi acquisti, serviranno occasioni, ma non solo. Anche e soprattutto le cessioni, il bilancio del club meneghino, infatti, è ancora in rosso. E per mettere mano al portafogli, servirà prima incassare. I giocatori ‘con la valigia in mano’ sono sempre Mateo Musacchio e Leo Duarte. La dirigenza cerca possibili acquirenti e nuove sistemazioni, l’argentino infatti piace a diversi club in Serie A, le ultime indiscrezioni riportavano l’interesse del Genoa, qualche mese fa era stato il Bologna di Mihajlovic ad aver sondato il terreno.

Per il brasiliano sembra invece poter esserci un ritorno in patria all’orizzonte, ma questo tra i due è sicuramente il caso più spinoso. La Gazzetta dello Sport ha riportato come per l’ex Flamengo, il Milan, chieda tra i 6 e i 7 milioni di euro. Cifra che permetterebbe di evitare una minusvalenza, dato che il Diavolo lo acquistò per una cifra pari a 11 milioni di euro. Assolutamente diversa la situazione di Mateo Musacchio, l’ex Villarreal ha il contratto in scadenza nel 2021 e non c’è alcuna intenzione di trovare un nuovo accordo. A gennaio basterà un piccolo incentivo e la sua partenza nella finestra invernale di mercato, sembra essere un’idea concreta. La cessione di uno dei due permetterebbe poi l’arrivo di un nuovo innesto nel reparto arretrato. In ogni caso i rossoneri ascolteranno ogni offerta per i due, per Duarte infatti non va scartata l’ipotesi di un prestito.