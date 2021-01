Milan, mercato: nonostante le smentite interessa il ‘Papu’ Gomez

MILANO – Il Papu Gomez continua ad essere al centro di tante indiscrezioni di mercato. Il calciatore infatti è arrivato al punto di non ritorno con l’Atalanta, tanto che lo stesso presidente Percassi, all’Eco Di Bergamo ha confermato come ormai quello del numero dieci sia un capitolo chiuso per la sua squadra. La società quindi si è schierata al fianco di mister Gasperini, complici anche alcuni comportamenti dell’argentino che non sono assolutamente piaciuti. Nel corso delle ultime settimane tante squadre sono state accostate al ‘Papu’. Dall’Inter, alla Roma, passando per la Lazio, piste esotiche che portano verso gli Emirati Arabi, ma anche il Milan. Peccato che la stessa dirigenza rossonera abbia più volte smentito questo interesse, anche se il giocatore potrebbe essere il sostituito perfetto di Hakan Calhanoglu visto il contratto prossimo alla scadenza del turco, anche se la trattative per il nuovo accordo proseguono.

Notizie Milan – Papu Gomez, tra smentite e interesse, si procede a ‘fari spenti’

Eppure al Milan il calciatore piace, tanto da portare avanti la trattativa a ‘fari spenti’, nell’ombra, come scrive la Gazzetta dello Sport, che rilancia l’interesse dei rossoneri per la prossima sessione di mercato. Difficile dire ad oggi dove giocherà il ‘Papu’, quello che è certo è l’intenzione dell’Atalanta di non regalare il calciatore, soprattutto alle dirette concorrenti per un posto nella prossima Champions League. Niente sconti, a nessuno. Situazione che quindi complica ogni singola pista che porta in Serie A. L’Inter ci starebbe provando seriamente, vista anche la situazione legata a Christian Eriksen. Il danese è in partenza e Antonio Conte, vuole un sostituto, più vicino alle sue idee di calcio. C’è anche la Roma, che non va sottovalutata. La Lazio invece sembra essere più distaccata, molto se non tutto dipenderà da Felipe Caicedo, ma anche dalla scelta di Simone Inzaghi sul suo futuro. Il Milan intanto prosegue la sua opera, smentisce ogni possibile interesse, anche se riconosce il valore dell’argentino, davanti alle telecamere. Ma quello che filtra dagli ambienti rossoneri racconta tutt’altro.