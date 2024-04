Lopetegui-Milan: ecco i post di Romano e Moretto in merito

Sembra che Lopetegui e il Milan stanno per andare nella stessa direzione questa estate. Ne hanno parlato Moretto e Romano in merito.

Julen Lopetegui si avvicina a grandi passi verso il Milan . 'La Gazzetta dello Sport' in edicola questa mattina ne ha parlato in maniera approfondita . Ora, la notizia trova conferme presso due giornalisti sportivi esperti di calciomercato , vale a dire Matteo Moretto e Fabrizio Romano.

Romano su Twitter:"Lopetegui dà priorità al Milan ed è pronto a rifiutare il pressing del West Ham che gli offre un ingaggio molto più alto rispetto club rossonero. Altri club come Manchester United e Bayer Leverkusen hanno sondato il profilo in questi mesi. Sintonia totale Milan-Lopetegui su obiettivi e valore della rosa, ritenuta già da Scudetto. Il Milan sta avanzando nelle trattative con Julen Lopetegui come nuovo allenatore per sostituire Pioli. Lopetegui dà priorità al Milan rispetto al West Ham e ad altri club europei; si sono svolti colloqui positivi sul progetto. Ulteriori passi ancora da discutere presto".