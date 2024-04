Luca Gotti: “Sarà una partita difficile contro il Milan, serve personalità”

Luca Gotti ha parlato in conferenza stampa in vista della partita tra Milan e Lecce di domani. Ecco le parole del tecnico giallorosso

Stefania Palminteri Redattore 5 aprile - 15:00

Luca Gotti, allenatore del Lecce, ha parlato in conferenza stampa alla viglia della sfida di domani contro il Milan. Ecco le sue parole in vista della partita di San Siro riportate da Tuttomercatoweb:

Sulla partita: "Sarà una partita difficile come tutte quelle di serie A. Il Milan è una squadra di altissima classifica in un ottimo momento e ha caratteristiche abbastanza diverse; gestisce il campo in maniera diversa e ci imporrà di modificare alcune delle cose che ci hanno aiutato contro la Roma. L'importante è che il Milan non abbia totale gestione della partita come successo a Salerno. Serve personalità nella gestione dei palloni, accettando un piccolo coefficiente di rischio. Solo così resti in partita 90 minuti".

4-3-3 contro il Milan? "Il Milan ha giocatori che si muovono molto come Theo, Calabria, Florenzi… se vuoi pensare di fare una partita con riferimenti individuali ti portano in giro. Vedremo durante la partita".

Su Pioli: "De Rossi non aveva casistica per studiare il Lecce. Pioli ha meno bisogno di vedere queste due partite del Lecce perché ha giocato spesso contro di me e sa come posso cercare di affrontarlo".

