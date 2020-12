Milan, l’agente di Szoboszlai per dei rossoneri e dell’ungherese

Szoboszlai, l’agente dell’ungherese ha parlato dell’interesse del Milan dei mesi scorsi

MILANO – Dominik Szoboszlai è stato uno dei nomi che hanno catalizzato le attenzioni di mercato dei mesi scorsi. Il calciatore ungherese infatti è stato seguito a lungo dal Milan e anche da altre squadre, sia in Serie A e in Europa. L’Atletico Madrid ci ha fatto un pensierino, così come i rossoneri. alla fine però il calciatore dal Salisburgo si è trasferito al Lipsia. Un’altra squadra dell’universo Red Bull. I tedeschi hanno pagato la clausola da 25 milioni di euro per assicurarsi le prestazioni del centrocampista. Il Milan però ci aveva provato sul serio, come spiegato dall’agente del calciatore, che ha rivelato come la dirigenza del Diavolo abbia contattato e incontrato il procuratore nei mesi scorsi. Ecco cosa ha detto Matyas Estherazy, l’agente di Szoboszlai ai microfoni del podcast del giornalista ed esperto di mercato Fabrizio Romano:

“Il Milan è una delle più grandi squadre al mondo. La loro storia è davvero incredibile, quando ero giovane guardavo le partite dei rossoneri con entusiasmo e poi i loro giocatori erano fortissimi. Ora stanno costruendo il club con una dirigenza che si sta rivelando fantastica. Paolo Maldini e Frederic Massara hanno un’ottima visione secondo me. Molti li hanno criticati in passato, ma guarda ora, sono in una buona posizione in campionato e non solo. Ho avuto il privilegio di conoscerli e di averli incontrati per Dominik (Szoboszlai). Io gli auguro davvero il meglio per il futuro e chissà che non ci si possa incrociare ancora una volta, per qualche trattativa importante“.

Chissà se Dominik Szoboszlai non torni in futuro nei radar del Milan. L’ungherese infatti sembrava essere il prescelto dei rossoneri nel caso in cui Hakan Calhanoglu non dovesse rinnovare con il club meneghino. Alla fine però il Lipsia ha vinto la corsa al fantasista.