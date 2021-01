Milan, Krunic da oggetto del mercato a titolare con la Juventus

MILANO – Rade Krunic dal primo minuto, accanto a Franck Kessie. Scelta inedita per mister StefanoPioli contro la Juventus, ma è una causa di forza maggiore. Ismael Bennacer infatti è ancora fermo ai box per un infortunio , mentre Sandro Tonali ha rimediato un cartellino contro il Benevento. L’unica alternativa possibile potrebbe essere Calhanoglu a centrocampo, ma sembra essere davvero una strada difficilmente percorribile, visto anche il rendimento da trequartista del turco. Che ha appena vinto il premio di migliore giocatore della Serie A, del mese di dicembre. Krunic quindi scalda i monitori, anche se sui lui continuano ad arrivare indiscrezioni di mercato.

Notizie Milan – Genoa e Torino sono sempre sulle tracce di Rade Krunic per gennaio

Il Torino non molla presa, vuole accontentare Marco Giampaolo, che ha chiesto l’arrivo del suo ex giocatore in granata. Così come il Genoa resta interessato. anche i rossoblù vogliono rinforzare la mediana di Davide Ballardini, con il rossonero. Poteva diventare un discorso più ampio che l’inserimento di Nicolò Rovella, ma sull’Under 21 azzurro la Juventus sembra aver staccato la concorrenza. Il Milan avrebbe scelto di trattenerlo am se dalle parti di via Aldo Rossi dovesse arrivare una buona offerta per il centrocampista, quella che permetterebbe al Diavolo di fare cassa, il giocatore potrebbe anche partire. Torino e Genoa non desistono davanti alle intenzioni del club meneghino, non si possono escludere sorprese.

Pioli vuole trattenere Krunic e lo toglie dal mercato

Le voci di mercato ci sono è vero, ma Stefano Pioli è stato chiaro con la dirigenza. Il tecnico ha chiesto di togliere il giocatore dal mercato e Maldini e Massara hanno voluto assecondare le richieste della guida tecnica. Il bosniaco infatti quando è stato chiamato in causa ha dato buone risposte, sia da centrocampista che da trequartista dietro all’unica punta. Anche se l’ex Empoli è la quarta scelta in mezzo al campo, il suo futuro, almeno fino a fine stagione, è ancora al Milan.