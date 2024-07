Milan: investimento record per Cardinale, per Paramount spese grandi cifre

Grande investimento da parte do Gerry Cardinale, proprietario del Milan e fondatore di RedBird, per Paramount: spese cifre da capogiro

Recentemente Gerry Cardinale , proprietario del Milan e fondatore di RedBird Capital Partners , ha investito nell'operazione Skydance - Paramount , che alla fine è risultato il più importante dal punto di vista economico per il magnate statunitense. C'erano stati, in alcuni momenti della trattativa, delle perplessità e dei piccoli problemi, ma alla fine il tutto si è concluso nel migliore dei modi. E per quanto concerne il numero uno del club rossonero si tratta della più importante capitalizzazione dalla nascita del fondo fino ad oggi. A renderlo noto è stato il portale 'Bloomberg'.

In un articolo riportato sul proprio sito, il portale statunitense ha spiegato come l'investimento operato da Gerry Cardinale sia stato di 1,8 miliardi di dollari, a cui si aggiungono gli 8 miliardi che il gruppo sta versando in contanti. Questo rende il proprietario del Milan il secondo maggior investitore dopo gli Ellison. In questo momento RedBird può contare su un asset in gestione di 10 miliardi di dollari, che corrispondono a 9,2 miliardi di euro. Ricordiamo inoltre come già erano stati fatti investimenti nel Fenway Sports Group qualche mese fa.