Milan, il punto sugli infortunati in vista del Torino e del Cagliari

MILANO – Archiviata la pratica Torino in campionato, con un cinico due a zero maturato nel corso del primo tempo a San Siro, per il Milan è tempo di concentrarsi sui prossimi impegni stagionali. I rossoneri torneranno in campo martedì sera, sempre contro i granata, ma in Coppa Italia. Poi ci sarà il Cagliari, nel nuovo turno di campionato. Impegni ravvicinati per il Diavolo, che però deve continuare a fare i conti con i tanti infortuni dell’ultimo periodo, che hanno decimato la rosa rossonera e costretto Stefano Pioli ad adattare Davide Calabria a centrocampo.

Notizie Milan – Come stanno gli infortunati, dopo il Torino?

Sandro Tonali ieri sera è uscito in barella, dopo un contrasto di gioco, che ha portato prima al rigore e poi alla cancellazione dello stesso, dopo l’intervento della Var. Il centrocampista ha rimediato un forte trauma contusivo. Meno grave del previsto però, rispetto alle immagini viste ieri sera, dove si pensava al peggio. Salterà solo il match di Coppa Italia di martedì. Anche Brahim Diaz non è uscito al meglio, anche per lui una contusione, alla caviglia sinistra. Il calciatore sta bene ma nello stato attuale non è pronto a scendere in campo, ma farà comunque il possibile per esserci). Rafael Leao salterà il Cagliari per squalifica, ma dovrebbe esserci con il Torino, ma non ha i 90′ nelle gambe, a causa di un problema all’alluce al piede.

Calhanoglu ha preso un colpo, un altro, sulla caviglia già dolorante, viene valutato giorno per giorno ma sta bene. Saelemaekers può andare in panchina con il Cagliari. Mentre Bennacer non ce la farà prima dell’Atalanta.

Serve ritrovare il miglior Ibrahimovic adesso

Zlatan Ibrahimovic è tornato in campo ieri sera, una buona notizia per il Milan. Adesso però vista anche la situazione di Leao in campionato, servirà avere lo svedese nella migliore condizione possibile. Sicuramente in Coppa Italia giocherà, almeno un spezzone di partita, per mettere minuti nelle gambe. Anche perché dal mercato non dovrebbero arrivare altri attaccanti, stando agli ultimi movimenti della dirigenza.