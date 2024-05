Milan: giovanili e femminili in campo, ecco il programma del weekend

Al via la Fase Nazionale per le squadre di Baldo e Bertuzzo, in campo anche l'Under 18. Ecco il programma del weekend

Stefania Palminteri Redattore 10 maggio - 16:15

Milan nei campionati giovanili, è il mese dei primi verdetti. E il fine settimana in arrivo porterà diversi appuntamenti cruciali per le squadre rossonere. In copertina c'è il ritorno in campo di Under 16 e Under 15, attese dall'andata degli Ottavi di finale nazionali. Sia la squadra di Baldo che quella di Bertuzzo saranno impegnate in trasferta, con la possibilità del ritorno casalingo una settimana dopo. Continua la fase interregionale di U17 e U15 femminili - come dell'U14 - mentre per Primavera e Under 18 sono in arrivo due impegni casalinghi fondamentali per le rispettive corse Playoff.

IL PROGRAMMA DEL WEEKEND:SABATO 11 MAGGIO-UNDER 17 FEMMINILE: 5ª giornata (fase interregionale), Hellas Verona-Milan, ore 18.00 - Campo Comunale Sogare, Verona.

DOMENICA 12 MAGGIO: PRIMAVERA: 16ª giornata di ritorno, Milan-Frosinone, ore 11.00.-UNDER 14: 2ª giornata (fase interregionale), Milan-Cittadella, ore 14.30-UNDER 16: Ottavi di finale (andata), Monza-Milan, ore 15.00 - CS Luigi Berlusconi, Monzello (Monza)-UNDER 15: Ottavi di finale (andata), Torino-Milan, ore 15.00 - CIT Turin, Torino-UNDER 18: 15ª giornata di ritorno, Milan-Parma, ore 16.00 - PUMA House of Football-UNDER 15 FEMMINILE: 5ª giornata di ritorno (fase interregionale), Milan-Cesena, ore 16.15 - PUMA House of Football.

