Milan, Galliani su Ibra: «E’ un leone, tornerà presto»

Milan – Galliani elogia Ibra

Intervenuto ai microfoni di Sky Sport, Adriano Galliani, ex Ad del Milan, ha parlato della situazione Ibrahimovic. Queste le sue parole:

«Ho mandato dei messaggi a Ibra, mi ha risposto con delle foto ironiche sulla birra Corona. Lui è troppo forte, è un leone. Io sono innamorato pazzo di lui. Con lui, il Milan è in testa al campionato post-Covid, ha fatto gli stessi punti dell’Atalanta con una partita in meno. Il Milan ha vinto la prima gara di Serie A con una sua doppietta. È un vero peccato, speriamo possa risultare presto negativo. Lui è forte e tornerà presto negativo. Riprovare a portarlo qui? Magari. Per ora gli faccio tanti auguri».