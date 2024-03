Verso Fiorentina-Milan: Theo squalificato, tocca a Florenzi

In vista della partita contro la Viola, Stefano Pioli non potrà contare su Theo Hernandez, che dovrà scontare il turno di squalifica a seguito dalla decima ammonizione che il francese ha subito dopo l’esultanza di Verona. Al suo posto ci sarà Alessandro Florenzi, che tornerà ad occupare lo slot di terzino sinistro come già accaduto in altre occasioni. In mezzo al reparto difensivo la coppia Tomori e Gabbia sembra quella favorita rispetto a Tomori e Thiaw. Pioli deciderà oggi dopo la rifinitura. Simon Kjaer non prenderà parte alla trasferta di domani a Firenze. Non dovrebbe partire per il problema subito con la nazionale danese. Perciò verrà tenuto a riposo precauzionale con Pioli che dovrebbe convocare uno tra Jan-Carlo Simic e Davide Bartesaghi per rimpolpare i difensori a sua disposizione.