Milan Femminile: le ragazze di Corti vincono 4-0 contro il Pomigliano

Il Milan Femminile vince 4-0 contro il Pomigliano Femminile. Punti importanti per le ragazze di Corti in ottica salvezza

Oggi al "Centro Sportivo Vismara" di Milano, alle ore 12:30, si è disputato il match fra Milan e Pomigliano, gara valida per la Poule Retrocessione della Serie A Femminile 2023/2024. La partita è terminata 4-0 per le ragazze rossonere di Davide Corti. Per le rossonere segnano Chanté Dompig, autrice di una doppietta, Evelyn Ijeh e Valerie Vigilucci. Punti importantissimi in ottica salvezza. Per le avversarie si fa sempre più difficile.