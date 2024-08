Milan Femminile, ufficiale: Copetti andrà in prestito al Parma

Ora è ufficiale, Matilde Copetti vola in prestito al Parma. Il portiere del Milan va in Emilia a fare esperienza

Il Milan ha ufficializzato sul proprio sito il trasferimento di Matilde Copetti , portiere della Prima Squadra Femminile, al Parma . La giocatrice si unirà al club emiliano in prestito fino al termine della stagione, il 30 giugno 2025 . Nel comunicato ufficiale, il Milan ha dichiarato: " AC Milan comunica di aver ceduto a titolo temporaneo le prestazioni sportive della calciatrice Matilde Copetti a Parma Calcio 1913 fino al 30 giugno 2025. Il Club augura a Matilde le migliori soddisfazioni per il prosieguo di questa stagione sportiva."

Il prestito rappresenta un'opportunità importante per Copetti, che avrà la possibilità di accumulare esperienza e minuti in campo con il Parma. Il Milan, nel frattempo, continuerà a monitorare la crescita della giocatrice, che rimane legata al club rossonero. Questo trasferimento conferma l'attenzione del Milan nel valorizzare i propri talenti, garantendo loro occasioni per svilupparsi al meglio. Matilde Copetti si prepara quindi a vivere una nuova avventura, con l'obiettivo di tornare al Milan più forte e pronta per nuove sfide.