Milan Femminile: Fusetti pronta a dare l’addio al calcio

Laura Fusetti, giocatrice del Milan Femminile, in occasione della sfida con la Sampdoria, dirà addio al calcio giocato

Stefania Palminteri Redattore 18 maggio 2024 (modifica il 18 maggio 2024 | 15:46)

Nel pre-gara di domani il PUMA House of Football vivrà un saluto particolare, quello di Laura Fusetti che, in occasione dell'ultima partita di campionato Milan-Sampdoria, darà l'addio al calcio giocato.

Maglia numero 6 sulle spalle, determinazione in campo e grande professionalità. Questa è Laura Fusetti, in rossonero fin dall'esordio della Prima Squadra femminile del Milan nella stagione 2018/19. Un cammino lungo sei stagioni con 135 presenze all'attivo, compresa quella di domani, per lei che ha sempre rappresentato i colori del Club con passione, mettendosi a disposizione delle compagne e degli staff.

Laura rappresenta per il Milan un simbolo, è stata la prima calciatrice a raggiungere le 100 presenze, il 7 maggio del 2022, nella vittoria di un Derby per 3-0. È stata una delle atlete che è cresciuta insieme alla squadra diventando, nel corso delle stagioni, uno dei punti di riferimento per le giovani e per le straniere a cui è riuscita a trasmettere il valore dei colori rossoneri, di quella maglia che tante volte è stata indossata con orgoglio.

È arrivato per Laura il momento di salutare il calcio, quello giocato sui campi. Ma non è un addio al Club. Fusetti, infatti, dalla stagione 2024/25 sarà la nuova team manager della Primavera femminile, un ruolo che affronterà con la stessa passione. Vi aspettiamo domani, al PUMA House of Football dalle 17.30, per celebrare la nostra numero 6.

