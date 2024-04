Donadoni: “Leao e Dybala due campioni, giovedì mi aspetto spettacolo”

Roberto Donadoni, ex calciatore rossonero, ha parlato di Milan-Roma, in particolare di Leao e Dybala. Ecco, dunque, le sue dichiarazioni

Stefania Palminteri Redattore 9 aprile 2024 (modifica il 9 aprile 2024 | 15:01)

Roberto Donadoni, ex calciatore rossonero e oggi allenatore, ha parlato di Milan-Roma. Il derby italiano dei quarti di finale dell'Europa League 2023-2024, nonché delle stelle dei rossoneri di Stefano Pioli e dei giallorossi di Daniele De Rossi, ovvero Rafael Leao e Paulo Dybala, a 'La Gazzetta dello Sport' oggi in edicola. Ecco, dunque, le sue dichiarazioni.

"Parliamo di due giocatori diversi, per caratteristiche e collocazione in campo, ma ad accomunarli c’è la capacità di essere imprevedibili, creativi, fantasiosi. E di poter accendere le proprie squadre come fanno i fuoriclasse. Sia Leao che Dybala possono decidere una partita con una giocata, che si tratti di un gol o un assist per i compagni. Il milanista sfrutta soprattutto la sua grande velocità e l’istinto. Il giallorosso invece prende palla e ti punta, salta gli avversari nello stretto ed è dotato di una grande tecnica".

"Scegliere è difficile, sono due grandi attaccanti, ma diciamo che a parità di condizioni “ideali” di entrambi, punterei più su Dybala. Mentre il portoghese ha bisogno di spazio davanti a sé per partire, strappare e poi colpire, l’argentino è in grado di tirare fuori il numero in qualunque momento, anche contro squadre più chiuse, che concedono meno spazi. Dybala, a mio avviso, in questo senso offre più soluzioni", ha proseguito Donadoni.

"Detto questo, la sfida di giovedì sarà apertissima: Leao ha ritrovato continuità, anche sotto porta, nel momento decisivo della stagione del Milan, Dybala ha esperienza in campo internazionale e non sentirà la pressione di uno stadio imponente come 'San Siro' nelle grandi notti di coppa. Mi aspetto spettacolo", ha concluso il tecnico bergamasco.

