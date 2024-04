Indisponibili Milan: situazione Kjaer, tornano Theo e Pobega

'La Gazzetta dello Sport' oggi in edicola ha iniziato a presentare Milan-Lecce, partita in programma sabato 6 aprile alle ore 15:00 a 'San Siro'. Per Milan-Lecce dovrebbe recuperare ed essere disponibile Simon Kjaer, che offrirebbe un'alternativa in più al reparto difensivo del Diavolo. Da capire, però, se il danese possa partire titolare o meno contro la squadra di Luca Gotti. Prossimo anche il rientro di Tommaso Pobega a metà campo. Altre notizie sono il rientro di Theo Hernández come terzino sinistro dopo la squalifica scontata a Firenze, e poi Yacine Adli in mediana con Ismaël Bennacer spostato sulla trequarti in luogo dell'indisponibile (squalificato) Ruben Loftus-Cheek.