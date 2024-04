De Maggio: “ADL si guarda intorno, sondaggio per Stefano Pioli”

"Da giorni l'obiettivo numero uno, come vi ripeto da giorni, è Antonio Conte. Ovviamente siamo alla stretta finale, De Laurentiis non aspetterà all'infinito. Se va in porto è la sua prima scelta. De Laurentiis però si guarda intorno, capisce quello che accade al Milan. Su Pioli secondo me c'è un po' di freddezza, così come c'è un po' di freddezza anche su Italiano. Il presidente De Laurentiis fa dei sondaggi esplorativi preventivi con Massimiliano Allegri e Gian Piero Gasperini. Non è una trattativa, è una chiacchierata. De Laurentiis ha capito che la posizione di Allegri alla Juventus non è più così solida. Un po' l'ha capito e un po' Manna gliel'ha detto. Solo che Allegri ha un anno di contratto e sarebbe ben contento di rimanere alla Juve nella prossima stagione. Nel caso, però, in cui la Juventus decidesse di non proseguire il rapporto e quindi affidare la panchina ad un altro tecnico, Allegri in qualche modo penserebbe di star fermo un anno. Lo stesso sondaggio è stato fatto con Gasperini che però considerando l'Europa League e la volata finale ha risposto: ne potremmo parlare, ma è troppo presto".