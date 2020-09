Milan, concorrenza per Milenkovic: Inter pronta all’assalto se parte Skriniar

Milan – Derby di mercato per Milenkovic

Si infittisce la situazione relativa a Nikola Milenkovic, difensore della Fiorentina oggetto di un vero e proprio derby di mercato. Dopo essere stato per diversi mesi corteggiato dal Milan, infatti, il giocatore serbo sembra essere entrato con forza nella lista degli obiettivi dell’Inter. Secondo quanto riportato da Tuttosport, con la trattativa ad oltranza tra la società nerazzurra ed il Tottenham per Milan Skriniar, il club nerazzurro avrebbe approcciato discorsi con il club viola, pensando alla possibilità di inserire Dalbert nell’operazione. Il Milan non ha ancora mollato il giocatore, ma la situazione relativa al mercato in uscita, ancora bloccato, complica non poco i piani dei rossoneri. Nei prossimi giorni ci potrebbero essere novità.