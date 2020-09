Milan, Cecchi: «Vedrei bene la coppia Pezzella-Romagnoli»

Milan – Cecchi spinge per Pezzella: «Ottima coppia con Romagnoli»

Il Milan continua a lavorare per rinforzare la rosa in vista della stagione ormai alle porte, e dopo gli acquisti di Brahim Diaz e Sandro Tonali, sta lavorando per Bakayoko e soprattutto Pezzella. Il centrale argentino piace non poco a Stefano Pioli, il quale lo ha allenato nella parentesi alla Fiorentina. Il club viola non vorrebbe privarsi del proprio capitano, e continua a chiedere una cifra intorno ai 25 milioni di euro, ritenuti eccessivi dai rossoneri. Per commentare questa trattativa, ai microfoni di Radio Sportiva è intervenuto il giornalista Stefano Cecchi.

Queste le sue parole: «Pezzella è un giocatore sottovalutato, da un punto di vista tattico lo vedrei bene al Milan, si somma bene a Romagnoli. Ovviamente spero che resti alla Fiorentina perché è un valore aggiunto».