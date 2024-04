Camarda: che periodo per l’attaccante, pronto il contratto per lui

Camarda dovrebbe legarsi per tre anni al Milan, dal prossimo 1° luglio, con un contratto in scadenza il 30 giugno 2027

Francesco Camarda, classe 2008, attaccante del Milan Primavera di Ignazio Abate, sta avendo un'ottima stagione. Tanto con i colori rossoneri quanto con quelli azzurri. Con la Nazionale Under 17, agli Europei di categoria, ha realizzato una doppietta contro il Belgio e un gol su rigore, importante, al 91' contro la Finlandia. Rimessosi a disposizione del Diavolo, poi, ha dimostrato di aver mantenuto intatte fame e forma. In occasione di Juventus-Milan di campionato, infatti, ha segnato il gol della vittoria rossonera a Vinovo, tre punti importanti che tengono i rossoneri attaccati alla zona playoff. Il tutto in vista della semifinale di Youth League contro il Porto, in programma a Nyon (Svizzera) il prossimo 19 aprile. Salvo sorprese imprevedibili, Camarda dovrebbe legarsi per tre anni al Milan, dal prossimo 1° luglio, con un contratto in scadenza il 30 giugno 2027. Ma occhio ai vari corteggiatori dalla Germania e dall'Inghilterra.