Calciomercato Milan: la situazione su Gimenez

Santiago Giménez, attaccante del Feyenoord, torna in orbita Milan per il calciomercato estivo: ha fatto una stagione strepitosa

Stefania Palminteri Redattore 1 giugno - 14:05

Corriere dello Sport' oggi in edicola ha ricordato come il Milan, per il calciomercato estivo, stia cercando un nuovo attaccante: Paulo Fonseca - prossimo allenatore dei rossoneri - ha chiesto un terminale offensivo da almeno 20 gol a stagione e Santiago Giménez potrebbe fare al caso del Diavolo.

Nell'ultimo anno l'argentino naturalizzato messicano, in possesso anche del passaporto italiano, ha incrementato il suo bottino di gol, risultando uno degli attaccanti più prolifici in Europa. Giménez, infatti, ha realizzato 26 reti in 41 partite disputate tra Eredivisie, Champions League, Europa League e coppe nazionali.

Il centravanti del Feyenoord, classe 2001, aspira, ora, al definitivo salto in una grande squadra europea. Se il Milan vorrà prendere Giménez in questa sessione di calciomercato, però, dovrà mettere in preventivo una spesa di almeno 50 milioni di euro. Per caratteristiche tecniche, va detto, è uno dei profili che più interessa al club di Via Aldo Rossi.

Al giocatore si erano interessati, nel recente passato, il Napoli e l'Atlético Madrid. Ora, però, il Milan - orfano di Olivier Giroud - potrebbe rappresentare la grande occasione per Giménez: il suo entourage è stato spesso in Italia e ha avuto più volte, secondo il quotidiano romano, incontri con il Milan. I contatti sono rimasti vivi e quindi è una pista da monitorare con attenzione.