Calabria: “Il Milan è la mia vita, andavo allo stadio per tifarla”

Nella giornata di domani, giovedì 28 marzo, alle ore 9:00, uscirà l'intervista completa di Davide Calabria a 'Radio Serie A'. Il classe 1996, infatti, è stato protagonista dell'ultima puntata del format 'Storie di Serie A', di cui il conduttore è Alessandro Alciato, che intervista calciatori, dirigenti o ex giocatori del massimo campionato italiano. In attesa dell'intervista completa, è stato rilasciato un anticipo delle parole del capitano del Milan in cui esprime l'amore per il club rossonero: