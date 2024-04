Bucciantini sul Milan: “Rientrano gli infortunati e il Diavolo si accende”

Sulle colonne de La Gazzetta dello Sport, Marco Bucciantini ha scritto del Milan e del futuro del tecnico rossonero, Stefano Pioli: "Tutto torna. Il Milan ritrova i giocatori, con essi può scegliere e consolidare un gioco che fu subito convincente ma poi rarefatto dai tanti, troppi infortuni. E prende margine sulla Juventus: i bianconeri furono bravi a costruire una classifica non una forza, non una squadra. Il duello per il secondo posto adesso premia il Milan".