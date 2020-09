Milan-Bodø/Glimt – Che giocatore è Calhanoglu! Saelemaekers non incide

MILANO – Ci pensa il numero dieci, ci pensa Hakan Calhanoglu. Il turco del Milan trascina i suoi con un a prestazione sontuosa. Rete del pareggio, con un gran tiro da fuori area e poi l’assist, illuminante, per Colombo. Chiude i giochi nel secondo tempo con la sua personale doppietta sugli sviluppi di un calcio d’angolo. Eppure Milan-Bodo/Glimt si apre male per i rossoneri, con i norvegesi che rompono il ghiaccio con Junker al 15′.

Milan-Bodo Glimt: Top Hakan Calhanoglu

Come detto ci pensa Hakan Calhanoglu. Il trequartista stoppa meravigliosamente un pallone al limite dell’area e al 16′ accorcia le distanze, con un tiro da fuori area. E proprio il turco a prender per mano il Diavolo questa sera, ed lui a scacciare i fantasmi che iniziavano ad aleggiare a San Siro. Senza Ibrahimovic sembrava tutto più difficile, almeno nei primissimi minuti di gioco. L’assenza dello svedese, con l’aggiunta di un’eventuale sconfitta, avrebbe amplificato un risultato clamoroso. Eppure il numero dieci ha confermato di essere il leader tecnico della ‘Banda Pioli’. Non c’è Ibra? Ci pensa Calhanoglu. Il trequartista è sbocciato ed è diventato un calciatore magnifico.

Milan-Bodo Glimt: Flop Alexis Saelemaekers

Prestazione da rivedere, invece per Alexis Saelemaekers. Il belga parte titolare, ma a sinistra, al posto di Ante Rebic. Il croato è squalificato e non ci sarà nemmeno per il prossimo match europeo del Milan. L’ex Anderlecht però non riesce ad incidere sulla corsia mancina. Pioli lo tiene in campo 90′, probabilmente sperando in un acuto che non arriva. Il calciatore è evidentemente più a suo agio a destra, ma il tecnico, come contro lo Shamrock Rovers, lo preferisce a Brahim Diaz, che questa volta osserva i suoi compagni di squadra dalla panchina. Va anche molto vicino alla rete nella seconda frazione di gioco, al 79′. Krunic imbecca l’ala che si libera della marcatura e supera Hakin, in uscita. Pallonetto che però non entra per un soffio, Moe salva sulla linea a giochi che sembravano già fatti.