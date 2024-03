Milan: Beuvink è un nuovo osservatore dei rossoneri

Wes Beuvink, 25 anni ed ex Groningen, è un nuovo osservatore del Milan. Da dopodomani, lunedì 1° aprile, prenderà ufficialmente servizio tra le file della società rossonera. Lo annuncia 'La Gazzetta dello Sport', spiegando anche di cosa si occuperà il giovanissimo elemento dell'area scout per il club di Via Aldo Rossi. L'ex dirigente del Groningen Mark-Jan Fledderus, ha parlato di lui in merito a questo arrivo nel club di Milano: "Wes ha contatti a Milano da anni. Lì sanno che ha portato giocatori interessanti con potenziale all'FC Groningen, che hanno fatto un buon trasferimento. Pensate ad Azor Matusiwa e Cyril Ngonge. Si formava sempre la sua opinione prima di prendere una decisione su un giocatore. Di solito si basava su immagini video e partite dal vivo. Anche lui si è affidato ai dati, ma è un malinteso che faccia tutto basandosi sui dati. Gli scout in patria e all'estero si incontrano spesso. Non voglio definirlo un networker, ma il networking fa parte del lavoro. Se qualcuno ha un occhio attento sui giocatori, se ne va in giro".