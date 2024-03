Il ricordo del Milan: 38 anni fa iniziava l’era Berlusconi

38 anni fa iniziava l'era Berlusconi. Il Milan ricorda la ricorrenza per la prima volta da dopo la scomparsa dell'ex presidente rossonero

Come riportato dal proprio canale X, il Milan festeggia una delle ricorrenze più importanti della sua storia: 38 anni fa la società rossonera divenne ufficialmente di proprietà di Silvio Berlusconi . Presidente dal 1986 al 2017, con ben 29 trofei vinti col Diavolo, Berlusconi farà sempre parte dell'olimpo dei presidenti più vincenti insieme a Santiago Bernabeu del Real Madrid . Questo è il primo anniversario dopo la morte di Silvio: l'ex presidente rossonero, infatti, è morto il 12 giugno del 2023.

"Nel 1986 Silvio Berlusconi divenne Presidente di questo grande Club. Il resto, come si suol dire, è storia". Questi tutti i trofei vinti dal Milan nell'era Berlusconi.

Coppa Intercontinentale/Coppa del Mondo per club: 3 (1989; 1990; 2007)

