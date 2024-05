Milan: annunciata l’amichevole estiva con lo SK Rapid

Milan ecco la gara con l'SK Rapid. La partita contro gli austriaci è programmata come una delle amichevoli estive per il Diavolo

Stefania Palminteri Redattore 17 maggio 2024 (modifica il 17 maggio 2024 | 16:50)

Il Milan ha annunciato che la Prima Squadra maschile parteciperà a una partita amichevole contro lo SK Rapid sabato 20 luglio alle 17.30 ora locale, presso l'Allianz Stadion di Hütteldorf, Vienna. L'annuncio arriva con i rossoneri che hanno conquistato il secondo posto in Serie A e si sono qualificati sia per la Champions League che per la Final Four della Supercoppa Italiana.

L'amichevole avrà un significato speciale per i due Club coinvolti in quanto entrambi celebrano il loro 125º anniversario nel 2024. Questa partita non sarà la prima tra AC Milan e SK Rapid, che si sono già affrontate sette volte in competizioni ufficiali. Il loro incontro più recente è stato negli Ottavi di finale della Coppa delle Coppe 1973/74. Il Milan trionfò con una vittoria per 2-0 in Austria, con una doppietta di Bigon.

La gara contro lo SK Rapid a Vienna precederà il pre-season Tour di AC Milan. Vedrà i rossoneri disputare tre amichevoli in tre città degli Stati Uniti tra la fine di luglio e l'inizio di agosto.

