Milan, se salta Bakayoko occhi puntati su Sangaré

Milan – Piace Sangaré del Tolosa

Continua la trattativa tra Milan e Chelsea per Bakayoko, centrocampista francese che permetterebbe ai rossoneri di completare il centrocampo di Pioli. Negli ultimi giorni, però, la trattativa sembra essere finita in stand-by. con i due club che non hanno ancora trovato la quadra circa la cifra del riscatto del giocatore. Vista la situazione, Maldini e Massara si stanno preparando a virare su altre alternative, tra cui Florentino Luis del Benfica, valutato però circa 40 milioni dal Benfica, e Sangaré del Tolosa. Secondo quanto riportato da Tuttosport, il club rossonero potrebbe virare proprio su quest’ultimo, viste le condizioni economiche vantaggiose dell’operazione: il Tolosa lo valuta circa 10 milioni di euro. Se la trattativa con Bakayoko non dovesse sbloccarsi, dunque, i rossoneri potrebbero chiudere negli ultimi giorni per l’ivoriano, regalando così una buona alternativa a Stefano Pioli.