Marinozzi: “Conceicao e Fonseca molto diversi, io prenderei…”

Andrea Marinozzi , giornalista, ha rilasciato alcune dichiarazioni a 'Sky Sport' in merito a Sergio Conceicao e Paulo Fonseca , allenatori accostati alla panchina del Milan . Ecco le sue parole.

« Conceiçao e Fonseca sono due allenatori molto diversi tra di loro. Il tecnico spagnolo ha un gioco più simile a quello di Pioli , di possesso e con un’ottima capacità del gestione del pallone e con organizzazione offensiva. Mentre con Conceiçao si andrebbe verso un altro mondo. Infatti, il portoghese è sempre stato bravo a preparare negli anni una struttura difensiva molto forte con un calcio verticale. Un calcio dotato di grande fisicità ed intensità in ogni reparto, è un grande stratega».

