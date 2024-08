Marianella: “Ibra ha portato personalità, Pioli grande perdita per il Milan”

Massimo Marianella, noto giornalista, ha rilasciato alcune dichiarazioni nel corso del consueto appuntamento con 'Sky Sport Club', negli studi di 'Sky Sport', soffermandosi in modo particolare sul Milan, dall'addio di Stefano Pioli all'arrivo di Zlatan Ibrahimovic. Secondo il famoso telecronista i rossoneri hanno perso un grande allenatore, anche se potrebbero comunque far divertire nel corso della stagione che sta per prendere il via. La decisione di puntare sullo svedese in dirigenza, invece, a suo dire sarebbe dettata dalla volontà di avere personalità. Ecco, dunque, le sue parole in merito.