L.Marchetti: “La Juve più vicina a Zirkzee, tra Inter e Milan più i rossoneri”

Luca Marchetti, giornalista esperto di calciomercato, è intervenuto ai microfoni di TMW Radio, parlando di Zirkzee e il mercato del Milan

Stefania Palminteri Redattore 26 aprile 2024 (modifica il 26 aprile 2024 | 20:26)

Luca Marchetti, giornalista esperto di calciomercato, intervenuto ai microfoni di TMW Radio, ha fatto il punto sul mercato del Milan, focalizzando la sua attenzione su Joshua Zirkzee, centravanti del Bologna ambito da diversi club, e Stefano Pioli, tecnico rossonero il cui futuro potrebbe essere lontano da Milanello.

Su Pioli: "La situazione Conte può rimanere ancora aperta. Ci sono tante panchine in giro per l’Europa, bisogna capire che aspettative abbia Conte. Pioli è un allenatore moderno che ha vinto in una società che lo ha fatto lavorare serenamente. Ha condiviso un pezzo di storia con due strutture societarie diverse, può essere un profilo giusto così come Gasperini, anche se in questo caso c’è un contratto in essere con l’Atalanta e non credo che a Bergamo vogliano privarsi di Gasperini".

Su Zirkzee: "Io ti direi quasi più Juve. Tra Milan e Inter sicuramente più Milan, se ci metti anche la variante Juve vedo la Juve avanti. Secondo me Chiesa con questo contratto può partire, l’altro punto interrogativo in casa Juventus è Vlahovic. Parliamo di un grande giocatore che però ha un costo stagionale pesante, parliamo di 11-12 milioni netti. O rinnova spalmando l’ingaggio, ma chi glielo farebbe fare? Oppure si può pensare a cederlo, bisognerà vedere che offerte potranno arrivare alla Juve. Per Zirkzee il Milan può mettere i soldi quasi subito, la Juve invece deve prima cedere. Stabilire un prezzo è difficile, sicuramente non si andrà sotto i 40 milioni, poi bisognerà vedere e come si scatenerà l’effetto asta. Alla fine poi deciderà Zirzkee dove andare e l’eventuale presenza di Thiago Motta potrebbe fare la differenza".

Se vuoi approfondire tutte le tematiche sul mondo Milan senza perdere alcun aggiornamento, rimani collegato con Ilmilanista per scoprire tutte le news di giornata sui rossoneri in campionato e in Europa.