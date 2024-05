Marchetti: “Per Lopetegui al Milan è mancato l’ok di Cardinale”

"Fare i pronostici adesso porta a sbagliare, lo dimostra proprio la vicenda Milan-Lopetegui . C’era l’accordo, mancava solo l’ok di Cardinale e proprio quello è mancato . Ora i nomi principali sono Fonseca e Conceiçao , due allenatori portoghesi che interpretano il calcio in maniera diversa. Entrambi conoscono il calcio italiano e l’identikit sul profilo del nuovo allenatore del Milan è stilato. Quello che mi stupisce è la tempistica così lunga sul processo di decisione . È vero che il possibile addio a Pioli si è concretizzato nell’ultimo mese, ma il PioliOut di inizio stagione ha dato il via a questo. Nel processo decisionale il Milan poteva vagliare prima alcuni profili e alcune decisioni".

Poi Marchetti risponde alla domanda: ti sorprenderebbe rivedere ancora Antonio Conte senza panchina?: "Si e no. Per me Conte resta un allenatore importantissimo che lavora alla grande sul campo ed è molto esigente con la squadra e la proprietà. Forse è proprio questo che può limitare alcune società, così come l’ingaggio pesante ma quest’ultimo penso sia un problema secondario".