La mamma di Morata: “Si è parlato ingiustamente di mio figlio”

"Si è parlato ingiustamente di mio figlio. Rispetto il fatto che possa non piacere come giocatore, ma le critiche sulla persona non le accetto. Soprattutto quando arrivano da chi non lo conosce. Non le capisco proprio. È una giornata piena di emozioni. Incredibile per noi e ancor di più lo è vedendo tutto questo. Mi emoziono ancora al solo pensiero di Álvaro che alza la coppa . Mi tornano alla mente i suoi ricordi di quando era piccolo, di momenti molto belli. Se ti piace il calcio e ami la Spagna, vedere tuo figlio che alza la Coppa nelle vesti di capitano, beh, vi lascio immaginare che tipo di emozione sia".