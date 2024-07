Koke su Morata: “Veniva preso troppo di mira, gli auguro il meglio”

Álvaro Morata ha lasciato l'Atlético Madrid per il Milan e l'amico Koke, veterano ex compagno di squadra, ha giustificato la sua scelta

Álvaro Morata , attaccante classe 1992 , ha lasciato nei giorni scorsi l' Atlético Madrid per trasferirsi al Milan e Koke , amico fraterno nonché bandiera dei 'Colchoneros', ha giustificato la sua scelta parlando in un'intervista a 'MARCA', ripresa parzialmente dal 'Corriere dello Sport' oggi in edicola.

Il capitano dell'Atléti ha raccontato come per Morata, in Spagna, l'atmosfera fosse diventata irrespirabile. "Essere preso di mira dai tifosi capita un po’ a tutti, ma è vero che la gente ultimamente se la prendeva in particolare con Álvaro", ha confessato Koke. "Andiamo a mangiare spesso insieme e la gente gli dice di tutto".