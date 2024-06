Koeman: “Zirkzee? Ormai sta meglio, potrebbe stare in panchina”

Ronald Koeman, Commissario Tecnico dell'Olanda, ha rilasciato alcune dichiarazioni su Joshua Zirkzee, attaccante accostato al Milan

Stefania Palminteri Redattore 25 giugno - 18:50

Ronald Koeman, Commissario Tecnico dell'Olanda, ha rilasciato alcune dichiarazioni in conferenza stampa, rivelando alcune informazioni in merito alle condizioni di Joshua Zirkzee, attaccante del Bologna accostato al Milan. Nella giornata di ieri, infatti, era giunta notizia della sua decisione di lasciare l'allenamento degli oranje causa malattia. Non si era precisato di cosa si trattasse, ma l'indiscrezione aveva fatto trattenere il fiato a tutti.

Il Commissario Tecnico, però, ha voluto rassicurare i tifosi in merito alle condizioni dell'attaccante olandese, confermando che sta meglio. A precisa domanda sulla possibile presenza in campo, però, ha sostanzialmente confermato che non giocherà certamente titolare, mentre potrebbe avere una chance a gara in corso. Se dovesse stare bene, come minimo, verrà portato in panchina. Ecco, dunque, le sue parole in merito.

"Ormai sta meglio. Ieri (domenica, ndr) non è andata bene, aveva una leggera febbre e non si è nemmeno allenato. Come stamattina, del resto. Ora è in albergo, vedremo se domani (oggi, ndr) potrà esserci. Convocato? Non come titolare, ma come sostituto forse sì. Se si sentirà bene, sarà fondamentalmente in panchina".