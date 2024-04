Klopp in Italia dopo il Liverpool?: Ecco le sue parole

Klopp è intervenuto ai microfoni di Sky Sport 24 parlando del suo futuro. Dopo l'anno sabatico, potrà essere una soluzione futura al Milan?

Stefania Palminteri Redattore 10 aprile 2024 (modifica il 10 aprile 2024 | 16:43)

Alla vigilia della partita di Europa League contro l'Atalanta, Jurgen Klopp è intervenuto ai microfoni di Sky Sport 24 parlando sia della partita europea del suo Liverpool, ma non solo. L'allenatore prenderà una pausa al termine della stagione, lasciando i reds, ma il futuro? Per molti Klopp sarebbe potuto essere un'opzione futura per la panchina del Milan. Ecco le sue parole su una possibile esperienza in Italia.

"L'unica cosa italiana che conosco è il cibo italiano. In questo momento non ho intenzione di proseguire la carriera da manager. Chiedetemelo tra un anno, ma per ora non pianifico nulla". Klopp potrebbe quindi tornare ad allenare dopo una anno sabbatico.

