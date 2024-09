Kakà a San Siro: “Un’emozione pazzesca essere qua, sono contento”

"A me non piacciono i paragoni ma penso di sì, il Milan ha tanti giocatori che possono fare la differenza ma serve una squadra forte, con una squadra forte ci saranno anche i giocatori protagonisti di queste vittorie".

"In questo momento mi piace fare altre cose, sto vicino alla famiglia, faccio il papà. Un giorno mi piacerebbe tornare nel calcio, ma non adesso".

"È stata un'esperienza bellissima, quel che succede lì c'è una proporzione pazzesca nel bene e nel male. Non è andata come volevo ma come esperienza non mi è dispiaciuta".