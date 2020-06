Juve-Milan – La vittoria rossonera in Coppa Italia manca dal 1985

MILANO – Non si parla di altro, se non di Juve-Milan. Match valido per la semifinale, di ritorno, della Coppa Italia e che segna la ripresa del calcio italiano, dopo lo stop a causa del Coronavirus. Questa sera i rossoneri oltre a trovarsi davanti a Cristiano Ronaldo e compagni, dovranno giocare anche contro un tabù. Infatti sono 35 anni che il diavolo non riesce a battere i bianconeri, proprio in Coppa Italia. L’ultima affermazione del Milan sulla Juventus, risale al 1985. In quell’occasione la squadra di Liedholm espugnò lo stadio comunale di Torino, con un goal di Virdis al 27′. Superando i quarti di ritorno della competizione. Da allora sono state 13 le sfide tra le due squadre, che hanno visto i bianconeri vincere ben otto volte, mentre i pareggi si attestano sui cinque.

