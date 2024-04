F.Inzaghi: “Milanello è eccezionale, non ti mancava nulla”

Filippo Inzaghi ha rilasciato un'intervista ai microfoni di 'DAZN' parlando anche di Milanello. Ecco le sue parole

Stefania Palminteri Redattore 24 aprile - 16:55

Filippo Inzaghi, ex attaccante ed ex allenatore del Milan, ha rilasciato una lunga intervista ai microfoni di 'DAZN' in vista del derby tra i rossoneri e l'Inter, ricordando il suo passato con la maglia del Diavolo. Ecco, dunque, un estratto delle sue dichiarazioni.

Su Milanello: "E' eccezionale. Non ti mancava nulla. Si giocava anche a carte, mentre ora non sa giocare più nessuno. Era un modo anche per stare insieme. Ora non succede più. Adesso appena si finisce di mangiare spariscono tutti. Bisogna riscoprire per me certi valori".

