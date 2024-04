F.Inzaghi sul derby: “Sarei solo felice per Simone, San Siro non si tocca”

Filippo Inzaghi ha partecipato al format "Un'altra storia" di Dazn e ha parlato del derby e di San Siro. Ecco cosa ha detto in merito

Stefania Palminteri Redattore 19 aprile - 15:55

Filippo Inzaghi, ex attaccante del Milan, ha partecipato al format "Un'altra storia" di Dazn. L'ex rossonero ha toccato diverse tematiche, tra cui l'imminente derby che potrebbe consegnare ufficialmente il 20° Scudetto all'Inter. Un pensiero anche sullo stadio San Siro.

L'ex numero 9 ha detto: "Uno lo sventai io con un mio gol. Però sono felice per mio fratello perché coronerebbe un sogno. Spero che il Milan vinca la coppa, così per me sarebbe il top. Sarà una bella partita con lo stadio pieno. Io feci gol al mio primo derby con Terim. Non feci tanti gol nel derby, ma quelli che ho fatto sono stati importanti. Nei due di Champions per esempio io non feci un tiro in porta in due gare dalla tensione".

Ha poi aggiunto: "Non si tocca. Venni al Milan per San Siro. Quando facevo il Trofeo Berlusconi per me giocare a San Siro ero il mio stadio. Ho ottenuto in quello stadio tutto quello che dovevo ottenere. Nelle notti di Champions mi stimolava molto vedere i tifosi che stavano ore e ore in coda in pullman".

