Impallomeni: “Pioli se vince non se ne parla, se perde è subito #Pioliout”

"Pioli? Anche lui come Allegri, non è uno stillicidio continuare a dispetto dei santi? Vince 5 partite di file e non se lo fila nessuno, perde o pareggia ed è subito #PioliOut. Così è difficile andare avanti. Io lo prolungherei a vita, ma i tifosi non lo vogliono più vedere. Per loro è impresentabile".