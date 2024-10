Impallomeni: “Bayer-Milan? Ho visto due partite, su Leao…”

"Ho visto due partite in una. Per un ora ho visto un Bayer dominante, che ha cercato profondità che il Milan gli ha negato, ma poi ci sono state occasioni e Maignan è stato importante. Dopo il gol subito è salito in cattedra il Milan ma non ha trovato il gol. Il Milan deve essere consapevole di avere una forza differente rispetto a quanto visto col Liverpool. Apprezzo Fonseca, ma dire che per lui è la miglior prestazione da quando è a Milano è eccessivo. C'è ancora molto da lavorare. E poi che scossa dall'ingresso di Morata, che è un leader tecnico".