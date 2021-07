Il Torino rilancia per il Gallo: Milan e Roma perdono terreno

Il presidente del club piemontese, nonostante gli scada il contratto a breve, continua a valutare il suo capitano tra i 25-30 milioni di euro

Cairo sembra davvero deciso a blindarlo. Dopo il trionfo ad Euro 2020 del capitano granata, la società piemontese si sarebbe subito fatta avanti per non lasciarsi sfuggire il calciatore, se non per tenerlo a lungo termine, per poterci monetizzare più in là e non perderlo a zero nel 2022.