Gullit: “Andavo 1 contro 1 con Maldini e non mi riusciva nulla”

In una stagione in cui il Milan ha subito fin troppi gol, Gullit ha raccontato un aneddoto sulla fortissima difesa rossonera di una volta

In una stagione nella quale il Milan ha subito fin troppi gol ( 63 in 51 partite! ), sembra fantascienza ricordare quella che fu la retroguardia rossonera ai tempi di Gullit e Van Basten . Fu proprio l'ex centrocampista olandese, qualche anno fa, a far rendere l'idea di quanto potesse essere forte un reparto composto da Paolo Maldini , Franco Baresi , Alessandro Costacurta e Mauro Tassotti . Ecco l'aneddoto raccontato da Gullit .

"Al Milan, durante gli allenamenti, facevamo una partitella da 6 contro 11. Da una parte c'erano gli attaccanti e i centrocampisti, dall'altra 4 difensori, Maldini, Baresi, Costacurta, Tassotti, e davanti a loro c'erano Ancelotti e Rijkaard. Non riuscimmo a segnare neanche un gol. Così pensammo di togliergli Ancelotti e Rijkaard e giocammo in 11 contro 4: riuscimmo segnare solo con i tiri dalla distanza. Andavo contro Maldini in 1 contro 1 ma non riuscivo a fare nulla".