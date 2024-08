Graziani: “Il gesto di Leao? Un grande autogol che rovina la sua immagine”

Ciccio Graziani , ex calciatore, ha rilasciato alcune dichiarazioni negli studi di 'Mediaset', nel corso del consueto appuntamento con il programma 'Sport Mediaset XXL', in onda ogni domenica, commentando la prestazione del Milan di Paulo Fonseca contro il Parma . Critiche pesanti per il tecnico lusitano e per Rafael Leao , oltre alla stoccata alla dirigenza per la mancanza di un vice Alvaro Morata . Ecco, dunque, tutte le sue parole in merito.

Sull'assenza di un vice Alvaro Morata: "Ma al Milan si sono accorti che manca un vice Morata? Jovic non è un giocatore da Milan, Okafor è un attaccante esterno e non centrale. Il Milan non ha un vice Hernandez. Se vuoi essere competitivo per vincere in Italia e in Europa devi avere certi giocatori. Dimarco e Carlos Augusto: se in un mondo diverso rispetto a loro".