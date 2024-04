Vecchie glorie: l’ex Gilardino parla del suo periodo al Milan

Alberto Gilardino, allenatore del Genoa ed ex attaccante del Milan, ha parlato del suo periodo in rossonero in un'intervista

Redazione Il Milanista 4 aprile - 16:28

Alberto Gilardino, attuale tecnico del Genoa ed ex attaccante del Milan, si è concesso ai microfoni di Radio Serie A e ha ricordato i tempi passati in rossonero. Le sue parole:

Sullo spogliatoio: "Quando arrivavi a Milanello era tutto perfetto: come ti allenavi, giocavi in partita. Ma nel modo dell'atteggiamento, della preparazione, di come si percepivano il significato e la sensazione di vincere. C'erano Maldini, Costacurta, Gattuso, Ambrosini, Pirlo. Io arrivai lì a 24 anni, ero giovane in un moment0 importante della mia carriera. Loro ti trasmettevano questo tipo di sentimento, erano giocatori molto importanti".

Su Inzaghi: "Con Pippo c'è stata una concorrenza atomica, perché il Milan aveva attaccanti incredibili in quegli anni, non solo me e Pippo. Si giocava su più fronti, campionato, Coppa Italia e Champions League, e le rose erano molto ampie".

