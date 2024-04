Galli: “Lopetegui può essere un profilo interessante, ha un gioco offensivo”

Filippo Galli, ex difensore ed ex dirigente del Milan, ha parlato del possibile arrivo di Julen Lopetegui sulla panchina rossonera in estate

Filippo Galli, ex difensore ed ex dirigente del Milan, ha parlato del possibile arrivo di Julen Lopetegui sulla panchina rossonera in estate:

"Se diventerà il prossimo allenatore del Milan, si presenterà con una Europa League vinta dopo aver battuto l’Inter in finale. Come biglietto da visita non è male".

Lopetegui è l'uomo giusto per il Milan?: "Questo lo dirà il campo. È vero, al Madrid e al Porto le cose per lui non sono andate bene, però da c.t. della Spagna ha ottenuto grandi risultati, proponendo un calcio spettacolare, e a Siviglia ha vinto. Se il Milan cerca un tecnico con esperienza e capacità di lavorare con i giovani, Lopetegui può essere un profilo interessante".

Quali sono i suoi pregi?: "La proposta di gioco offensiva anzitutto: San Siro e i tifosi del Milan sono abituati a vedere bel calcio. Lopetegui va in questa direzione e non dimentichiamoci che appartiene alla scuola basca: da Xabi Alonso ad Arteta e Unai Emery, in tanti stanno facendo benissimo. Lopetegui è un allenatore moderno, che costruisce le sue squadre secondo i principi del calcio posizionale. E al Milan troverebbe una squadra “predisposta” grazie al lavoro di Pioli".

Affidarsi a un tecnico non italiano è un rischio?: "Di certo per Lopetegui non sarà facile. Ha esperienza, ma non conosce l’Italia: da noi si gioca un calcio molto tattico e strategico allo stesso tempo, all’inizio potrebbe faticare".

